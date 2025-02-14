بمفردها.. أحدث ظهور لـ شيماء سيف في عيد الحب وروجينا تعلق

كتب- هاني صابر:

شاركت الفنانة شيماء سيف، متابعيها عبر السوشيال ميديا أحدث ظهور لها تزامنا مع احتفالات عيد الحب.

ونشرت شيماء، الصورة التي ظهرت فيها بمفردها، عبر حسابها على إنستجرام، ونالت من خلالها إعجاب متابعيها.

وتفاعلت الفنانة روجينا مع تدوينة شيماء سيف، ووضعت إيموجي "قلوب".

وكانت شيماء سيف، أعلنت خلال الأيام الماضية انفصالها عن محمد كارتر عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام" من خلال خاصية "القصص القصيرة"، وكتبت: "قدر الله وما شاء فعل، تم الانفصال بيني وبين زوجي، وربنا المعوض باذن الله، برجاء احترام رغبتي وإني مش حابة أتكلم في الموضوع ودعواتكم بالخير".

وتشارك الفنانة شيماء سيف في موسم رمضان 2025 ببطولة مسلسل "إِش إش" بجانب مي عمر، وماجد المصري، وإدوارد، وهالة صدقي، وإنتصار، وعصام السقا، ومحمد الشرنوبي، علاء مرسي، وإيهاب فهمي، ومن إخراج محمد سامي.