موعد ومكان عزاء شقيق المنتج أحمد السبكي

كتب- هاني صابر:

أعلن المنتج أحمد السبكي، عن موعد ومكان عزاء شقيقه سيد السبكي الذي وافته المنية مساء اليوم الجمعة 14 فبراير.

وقال السبكي، في تصريح خاص لـ"مصراوي"، إن العزاء سيقام غدا السبت بمسجد أسد بن الفرات بالدقي.

وكان المنتج أحمد السبكي، أكد وفاة شقيقه "سيد" في تصريحه لـ"مصراوي" .

يذكر أن، أحمد السبكي يشارك في موسم دراما رمضان 2025 بمسلسل "عايشة الدور" بطولة الفنانة دنيا سمير غانم.



وتدور قصة المسلسل حول البطلة التي تضطر لانتحال شخصية طالبة مما يضعها في العديد من المواقف المحرجة بشكل كوميدي، وتدور أحداثه في 15 حلقة، ومن إخراج أحمد الجندي.