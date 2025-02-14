وصول جثمان شقيق المنتج أحمد السبكي لأداء صلاة الجنازة عقب صلاة العشاء

كتب-هاني صابر:

وصل جثمان سيد السبكي، شقيق المنتج أحمد السبكي، إلى مسجد أسد بن الفرات، في منطقة الدقي، لأداء صلاة الجنازة عقب صلاة العشاء.



وتوافد على المسجد أسرة سيد السبكي، لتشييع جثمانه عقب صلاة العشاء.

وكان كشف المنتج أحمد السبكي في تصريحات خاصة لمصراوي، أنه سيتم تشييع الجثمان من مسجد أسد بن الفرات بالدقي بعد صلاة العشاء.

ويشارك المنتج أحمد السبكي، في إنتاج مسلسل في الموسم الدرامي الرمضاني المُقبل، وهو "عايشة الدور" للنجمة دنيا سمير غانم، وإخراج أحمد الجندي.