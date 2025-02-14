"جريئة".. هيفاء وهبي تتألق بجلسة تصوير في عيد الحب والجمهور يغازلها (صور)

بعد خروجه من الحبس.. هكذا احتفل حمو بيكا بعيد الحب مع زوجته

كتب- هاني صابر:

شاركت الفنانة هيفاء وهبي، متابعيها عبر السوشيال ميديا، صورا من احتفالها بعيد الحب على طريقتها الخاصة.

ونشرت هيفاء، الصور، عبر حسابها على إنستجرام، وخطفت من خلالها الأنظار إليها.

وجاءت بعض تعليقات الجمهور، كالتالي: "أيقونة الجمال، قمر، العسل كله، أحلى هدية في عيد الحب، أجمل هيفاء، برنسيسة".

وكانت آخر مشاركات هيفاء وهبي بفيلم "رمسيس باريس" عام 2023 وشاركها البطولة محمد سلام، مصطفى خاطر، حمدي الميرغني، محمد ثروت، محمود حافظ، تأليف كريم حسن بشير، وإخراج أحمد خالد موسى.

كما تشارك هيفاء وهبي ببطولة عدد من الأعمال السينمائية المقرر عرضها خلال الفترة المقبلة، منها فيلم "أرض جهنم" بطولة الفنان عمرو عبد الجليل، والفنان بيومي فؤاد.

وتدور أحداثه في فترة التسعينات، حيث يعيش شاب حياة متوسطة ويواجه تحديات مالية مختلفة، لكن تتغير حياته بالكامل عندما يظهر له شخص يستغل التكنولوجيا الحديثة لجلب المال، ومن تأليف عمر عاصم، سيناريو وحوار شروق أشرف، إخراج وليد محي.