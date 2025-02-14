مي فاروق تطرح أغنية "كان نفسي أقابلك" بمناسبة عيد الحب

كتب-هاني صابر:

طرحت الفنانة مي فاروق، أغنيتها الرابعة بعنوان "كان نفسي أقابلك"، بمناسبة عيد الحب وهي إحدى أغنيات ألبومها الجديد، "تاريخي" التي قررت طرح أغنياته على فترات متقاربة.

وطرحت الأغنية على اليوتيوب، وجميع المنصات الرقمية، ومحطات الراديو، وهي من كلمات تامر حسين، وألحان محمد النادي، وتوزيع موسيقي يحيى يوسف، ومن توزيع شركة "ديجيتال ساوند.

يذكر أن الفنانة مي فاروق كانت قد طرحت من ألبومها"تاريخي" وكانت بعنوان "باركوا " كلمات تامر حسين وألحان مدين وتوزيع موسيقي أحمد عبد السلام، وإخراج باسم دوما.