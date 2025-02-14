وفاة شقيق المنتج أحمد السبكي

كتب-هاني صابر:

رحل سيد السبكي، شقيق المنتجين أحمد السبكي، منذ قليل وسيشيع جثمانه اليوم.

وكشف المنتج أحمد السبكي في تصريحات خاصة لمصراوي، أنه سيتم تشييع الجثمان من مسجد أسد بن الفرات بالدقي بعد صلاة العشاء.

وعلى جانب آخر، يشارك المنتج أحمد السبكي، في موسم رمضان بمسلسل "عايشة الدور" بطولة الفنانة دنيا سمير غانم.

ويظهر من البرومو أن قصة المسلسل تدور حول البطلة التي تضطر لانتحال شخصية طالبة مما يضعها في العديد من المواقف المحرجة بشكل كوميدي، وتدور أحداثه في 15 حلقة، ومن إخراج أحمد الجندي