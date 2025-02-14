إعلان

زوجة رامي صبري تنشر صورة رومانسية تجمعهما بمناسبة عيد الحب

04:32 م الجمعة 14 فبراير 2025

شيري عادل برفقه زوجها الفنان رامي صبري

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتبت- سهيلة أسامة:

شاركت شيري عادل زوجة الفنان رامي صبري، صور رومانسية تجمعهما بمناسبة عيد الحب على صفحتها الشخصية بموقع التواصل الإجتماعي إنستجرام.

وكتبت: "عيد حب سعيد"، ليرد عليها رامي صبري بقلوب حمراء تعبيرا عن الحب.

وانهالت عليها التعليقات من الجمهور الذي تمنى لهما الحب والسعادة طوال العمر.

و احتفل الفنان رامي صبري بتخطي أغنيته الشهيرة "يمكن خير" حاجز الـ 370 مليون مشاهدة على جميع المنصات ، بعد طرحها بعام واحد.

ونشر رامي صبري أرقام المشاهدات على جميع المنصات الموسيقية عبر حسابه الرسمي على موقع إنستجرام من خلال خاصية الأستوري .

View this post on Instagram

A post shared by Shery Adel (@sheryadel77)

شيري عادل رامي صبري عيد الحب
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

ارتفاع الحرارة وشبورة مائية.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس السبت