زوجة رامي صبري تنشر صورة رومانسية تجمعهما بمناسبة عيد الحب

كتبت- سهيلة أسامة:

شاركت شيري عادل زوجة الفنان رامي صبري، صور رومانسية تجمعهما بمناسبة عيد الحب على صفحتها الشخصية بموقع التواصل الإجتماعي إنستجرام.

وكتبت: "عيد حب سعيد"، ليرد عليها رامي صبري بقلوب حمراء تعبيرا عن الحب.

وانهالت عليها التعليقات من الجمهور الذي تمنى لهما الحب والسعادة طوال العمر.

و احتفل الفنان رامي صبري بتخطي أغنيته الشهيرة "يمكن خير" حاجز الـ 370 مليون مشاهدة على جميع المنصات ، بعد طرحها بعام واحد.

ونشر رامي صبري أرقام المشاهدات على جميع المنصات الموسيقية عبر حسابه الرسمي على موقع إنستجرام من خلال خاصية الأستوري .