اختياري الوحيد".. زوجة أحمد سعد تحتفل بعيد الحب على طريقتها

كتبت-سهيلة أسامة:

هنأت علياء بسيوني، زوجها الفنان أحمد سعد بمناسبة عيد الحب ونشرت صورة تجمعهما على صفحتها الشخصية بموقع التواصل الإجتماعي انستجرام وكتبت: "اختياري الوحيد، عيد حب سعيد".

واحتفل مؤخرا النجم أحمد سعد، بألبومه الجديد "حبيبنا" في حفل بأحد الفنادق، حضره صناع الألبوم وعدد كبير من نجوم الفن والغناء.

وكشف أحمد سعد خلال لقائه مع et بالعربي أنه من المقرر إقامة حفل زفاف جديد لزوجته علياء المهدي في شهر مايو المقبل مؤكدا أن الحفل سيكون به الأجواء التقليدية التي تتواجد في أي حفل زفاف.