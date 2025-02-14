إعلان

اختياري الوحيد".. زوجة أحمد سعد تحتفل بعيد الحب على طريقتها

04:28 م الجمعة 14 فبراير 2025

أحمد سعد وزوجته علياء بسيوني

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتبت-سهيلة أسامة:

هنأت علياء بسيوني، زوجها الفنان أحمد سعد بمناسبة عيد الحب ونشرت صورة تجمعهما على صفحتها الشخصية بموقع التواصل الإجتماعي انستجرام وكتبت: "اختياري الوحيد، عيد حب سعيد".

واحتفل مؤخرا النجم أحمد سعد، بألبومه الجديد "حبيبنا" في حفل بأحد الفنادق، حضره صناع الألبوم وعدد كبير من نجوم الفن والغناء.

وكشف أحمد سعد خلال لقائه مع et بالعربي أنه من المقرر إقامة حفل زفاف جديد لزوجته علياء المهدي في شهر مايو المقبل مؤكدا أن الحفل سيكون به الأجواء التقليدية التي تتواجد في أي حفل زفاف.

علياء بسيوني أحمد سعد عيد الحب انستجرام علياء بسيوني
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

ارتفاع الحرارة وشبورة مائية.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس السبت