بمشاركة فنانين من مصر وإنجلترا والسعودية.. إطلاق الدورة الأولى من سيمبوزيوم أسوان الدولي

كتبت- منال الجيوشي:

تنطلق يوم الأربعاء القادم الدورة الأولى من سيمبوزيوم أسوان الدولي للرسم والذي سيستمر حتى يوم 24 فبراير 2025، بمشاركة نخبة من الفنانين التشكيليين من مصر ومختلف دول العالم، في واحدة من أبرز الفعاليات الثقافية التي تحتفي بأسوان كوجهة إبداعية عالمية ويشارك في الفعالية نخبة من أهم الفنانين التشكيليين في العالم ومن دول مختلفة منها مصر، وإنجلترا والأردن والعراق والسعودية وفلسطين وأمريكا

وتؤكد د. نرمين شمس، مؤسسة لمسات – شمس آرت سبيس، أنها تؤمن أن الفن قوةٌ قادرة على بناء الجسور بين الثقافات، وإحياء الروح، وترك بصمة خالدة في وجدان الإنسانية.

ومن هذا المنطلق، يأتي سمبوزيوم أسوان الدولي للرسم ليكون منارةً للإبداع، حيث يلتقي الفنانون من مختلف أنحاء العالم في رحاب مدينة أسوان، المدينة التي تنبض بالتاريخ والجمال، ليخلقوا معًا حوارًا بصريًا يربط الماضي بالحاضر، ويعكس تنوع التجارب والمدارس الفنية.

ويهدف السيمبوزيوم إلى تعزيز الحوار الثقافي بين الفنانين من مختلف الخلفيات وربط الفنون التشكيلية بالمواقع الأثرية الفريدة في أسوان، مما يسهم في تسليط الضوء على المدينة كوجهة للفن والسياحة الثقافية.

كما يطمح المنظمون إلى جعل هذا الحدث فعالية سنوية تستقطب المزيد من الفنانين والمبدعين من أنحاء العالم