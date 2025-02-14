عصام الحضري يخوض تجربة التمثيل مع علي ربيع في فيلم "الصفا الثانوية بنات"

اليوم.. سماء إبراهيم تحتفل بعيد ميلاد "أنا كارمن" الـ 16 على مسرح نهاد

كتبت- منى الموجي:

انضم الكابتن عصام الحضري لفريق فيلم "الصفا الثانوية بنات" بطولة الفنان علي ربيع، وقام بتصوير مشاهده ضمن أحداث العمل.

"الصفا الثانوية بنات" من بطوله علي ربيع، محمد أسامة (أوس أوس)، محمد ثروت، هالة فاخر، وئام مجدي، لينا صوفيا، إسراء رخا.

الفيلم من إنتاج أحمد السبكي وكريم السبكي وتأليف وليد أبو المجد وأمين جمال وإخراج عمرو صلاح ومن المقرر عرضه للجمهور ضمن موسم عيد الفطر المبارك لعام 2025.

جدير بالذكر أن علي ربيع عُرض له في عام 2024 فيلم "عالماشي" بطولة انتصار، صلاح عبدالله، أسماء جلال، كريم عفيفي، تأليف أحمد عبدالوهاب وكريم سامي، إخراج محمد حمدي الخبيري.