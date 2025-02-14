"الشكر للمستشار تركي آل الشيخ".. تامر عبدالمنعم يهنئ الموسيقار عمر خيرت على حفله وتكريمه بموسم الريا

اليوم.. سماء إبراهيم تحتفل بعيد ميلاد "أنا كارمن" الـ 16 على مسرح نهاد

كتبت- منال الجيوشي

هنأ الفنان تامر عبدالمنعم رئيس البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية الموسيقار الكبير عمر خيرت على تكريمه بموسم الرياض، برعاية الهيئة العامة للترفيه برئاسة معالي المستشار تركي آل الشيخ والذي يقام بالمملكة العربية السعودية.

وقام الفنان تامر عبدالمنعم بتلبية الدعوة التي قدمها له الموسيقار عمر خيرت للحضور بموسم الرياض ضمن أفراد أسرته.

ونشر الفنان تامر عبدالمنعم صورة لتكريم الموسيقار الكبير عمر خيرت بصحبة معالي المستشار تركي آل الشيخ عبر صفحته الرسمية على موقع فيسبوك وعلق عليها: "ألف مبروك للصديق الموسيقار العالمي عمر خيرت على التكريم بموسم الرياض وعلى الحفل الكبير الذي قدمه بالأمس وكل الشكر على الدعوة الكريمة وسط أفراد أسرته والشكر والتقدير لمعالي المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية لحسن الضيافة وللمجهود الخرافي في وضع الفن العربي على المسار العالمي بحرفية عالية ومجهود مضني".

ومن جانبه أعرب الفنان تامر عبدالمنعم رئيس البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية عن سعادته بالحضور لموسم الرياض وقال: هناك إبهار غير عادي وتنظيم على أعلى مستوى وهناك حراك فني يجعل الفن العربي يسير على المسار العالمي من خلال إلقاء الضوء على الفن الهادف وبوجود المحطات ووكالات الأنباء العالمية التي تلقي الضوء على مايحدث في موسمي جدة والرياض.

الجدير بالذكر أن الفنان تامر عبدالمنعم قام بتكريم الموسيقار الكبير عمر خيرت بقصر السينما خلال شهر يونيو من العام 2023 وكان وقتها مدير قصر السينما ومدير عام الثقافة السينمائية بوزارة الثقافة.