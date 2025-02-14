ريم سامي تحتفل بعيد الحب مع زوجها وتوجه له رسالة رومانسية

ريم سامي تحتفل بعيد الحب مع زوجها

كتبت-منال الجيوشي:

هنأت الفنانة ريم سامي، زوجها بمناسبة عيد الحب ونشرت صورة تجمعهما سويا على صفحتها الشخصية بموقع التواصل الإجتماعي إنستجرام وكتبت:"مكاني المفضل في العالم بجانبك. عيد حب سعيد يا حبيبي إلى الأبد".

وكانت ظهرت ريم سامي في جلسة تصوير بفستان باللون الأحمر الغامق طويل وضيق كشف عن حملها، وأعلنت أنها حامل في الشهر الخامس.

ويذكر أن أخر أعمال ريم سامي مسلسل "نسل الأغراب" بطولة أحمد السقا، أمير كرارة، مي عمر، نجلاء بدر، إدوارد، أحمد مالك، أحمد داش، وإخراج محمد سامي