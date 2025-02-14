إعلان

اليوم.. سماء إبراهيم تحتفل بعيد ميلاد "أنا كارمن" الـ 16 على مسرح نهاد صليحة

01:35 م الجمعة 14 فبراير 2025
  • عرض 3 صورة
  • عرض 3 صورة
    سماء إبراهيم تحتفل بعيد ميلاد أنا كارمن (1)
  • عرض 3 صورة
    سماء إبراهيم تحتفل بعيد ميلاد أنا كارمن (2)
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتبت- منال الجيوشي

تقدم الفنانة والمخرجة المسرحية سماء إبراهيم ليلة فنية استثنائية اليوم 14 فبراير بمناسبة عيد الحب.

وتعرض مونودراما "أنا كارمن" في تمام الساعة 7:30 مساءً على مسرح نهاد صليحة بأكاديمية الفنون في الهرم، احتفاء بالعيد ال16 لأول عرض للمسرحية.

العمل المسرحي يدور في إطار غنائي كوميدي، يُعد أحد أبرز نجاحاتها، حيث جاب العديد من الدول العربية والأوروبية على مدار 16 عامًا، وهو من كتابتها وإخراجها.

سماء أبراهيم قدمت أمس الخميس أغنيتها "طظ فيك"، من كلماتها وألحانها، توزيع وصولو أكورديون وائل السيد، مكساج وصولو جيتار كريم حسام، ومن إنتاج "إيماء السماء".. وقام بإهداء المقدمة الصوتية للإغنية الإعلامي يوسف الحسيني، وأذاعتها على كل المنصات الموسيقية ويوتيوب.

وتستكمل سماء إبراهيم تصوير مشاهدها في المسلسل الكوميدي "شهادة معاملة أطفال" أمام النجم محمد هنيدي، وهو من تأليف محمد سليمان عبد المالك وإخراج سامح عبد العزيز وإنتاج شركة united studios، ويشاركهما البطولة محمود حافظ، نهى عابدين، جيهان خليل، صبرى فواز، تامر فرج وعدد كبير من النجوم.

سماء إبراهيم مسرح نهاد صليحة عيد الحب
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

باقٍ 14 يومًا.. موعد استطلاع هلال رمضان 2025