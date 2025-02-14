اليوم.. سماء إبراهيم تحتفل بعيد ميلاد "أنا كارمن" الـ 16 على مسرح نهاد صليحة

كتبت- منال الجيوشي

تقدم الفنانة والمخرجة المسرحية سماء إبراهيم ليلة فنية استثنائية اليوم 14 فبراير بمناسبة عيد الحب.

وتعرض مونودراما "أنا كارمن" في تمام الساعة 7:30 مساءً على مسرح نهاد صليحة بأكاديمية الفنون في الهرم، احتفاء بالعيد ال16 لأول عرض للمسرحية.

العمل المسرحي يدور في إطار غنائي كوميدي، يُعد أحد أبرز نجاحاتها، حيث جاب العديد من الدول العربية والأوروبية على مدار 16 عامًا، وهو من كتابتها وإخراجها.

سماء أبراهيم قدمت أمس الخميس أغنيتها "طظ فيك"، من كلماتها وألحانها، توزيع وصولو أكورديون وائل السيد، مكساج وصولو جيتار كريم حسام، ومن إنتاج "إيماء السماء".. وقام بإهداء المقدمة الصوتية للإغنية الإعلامي يوسف الحسيني، وأذاعتها على كل المنصات الموسيقية ويوتيوب.

وتستكمل سماء إبراهيم تصوير مشاهدها في المسلسل الكوميدي "شهادة معاملة أطفال" أمام النجم محمد هنيدي، وهو من تأليف محمد سليمان عبد المالك وإخراج سامح عبد العزيز وإنتاج شركة united studios، ويشاركهما البطولة محمود حافظ، نهى عابدين، جيهان خليل، صبرى فواز، تامر فرج وعدد كبير من النجوم.