بالصور- أحلام تحتفل بعيد ميلادها بجلسة تصوير رومانسية مع زوجها

كتبت-سهيلة أسامة:

شاركت الفنانة أحلام جمهورها بمجموعة صور من جلسة تصوير جمعتها بزوجها احتفالا بعيد ميلادها بطريقة رومانسية.

وظهرت أحلام بإطلالة أنيقة باللون الأحمر، بالتزامن مع عيد الحب الذي يحتفل به العالم اليوم.

وكتبت عبر حسابها الخاص على انستجرام:"الحمدلله على ما أعطيتني إياه يا الله، الحمدلله حمداً تطيب به الحياة".

حرص زوج النجمة الكبيرة مبارك الهاجري على تهنئتها برسالة رومانسية عبر انستجرام، جاء فيها:"إلى الغالية الحبيبة العزيزة أم فاهد، قطعنا من العمر 25 سنة جميلة، وكل عام يزداد حبك حباً وترابطاً أقوى.. أسأل الله العلي القدير أن يتمم علينا بالكمال والصحة والنجاح، ويحفظ لنا عيالنا وأقربائنها وأحبابنا.. وكل عام وأنت أجمل وأنجح إنسانة بهذا الكون.

وتحرص دائما النجمة أحلام على الظهور مع زوجها في المناسبات العامة وتوجه له الرسائل الرومانسية عبر مواقع التواصل الاجتماعي.