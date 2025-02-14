مروة ناجي تحيي حفل عيد الحب وتغني "يا أحلى اسم في الوجود"

اليوم.. سماء إبراهيم تحتفل بعيد ميلاد "أنا كارمن" الـ 16 على مسرح نهاد

كتبت- منال الجيوشي

أحيت الفنانة مروة ناجي ليلة حب استثنائية خلال حفلها الغنائي الذي أقيم يوم أمس على خشبة المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية تحت رعاية وزارة الثقافة احتفالا بـ عيد الحب



وقدمت الفنانة مروة ناجي مزيجا من أغاني زمن الفن الجميل لكبار النجوم وسط حضور جماهيرى كامل العدد، وحرصت على توجيه كلمة خاصة للجمهور

وخلال الحفل خرجت الفنانة مروة ناجى عن جدول أغانيها بمفاجأة الجمهور بتقديم أغنية خاصة لمصر فقدمت أغنية "يا أغلى اسم في الوجود"، مع رفع علم مصر على خشبة المسرح.