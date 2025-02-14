بالصور- دينا تؤدي مناسك العمرة.. والجمهور يعلق:" شكلك حلو اعتزلي والبسي الحجاب"

كتبت- سهيلة أسامة:

شاركت الفنانة الاستعراضية دينا، جمهورها بمجموعة صور لها وهي تؤدي مناسك العمرة، على صفحتها الشخصية بموقع التواصل الإجتماعي إنستجرام.

وظهرت دينا برفقة صديقتها، مرتدية حجاب باللون الأبيض وعباءة سوداء،وانهالت عليها التعليقات:" ربنا يتقبل، إيه الجمال دا، عمرة مقبولة، دعواتك، البسي الحجاب، شكلك جميل بالحجاب، شكلك حلو بالحجاب والله اعتزلي والبسي الحجاب"".

وتظهر دينا في مسلسل “إِش إش” الذي يُعرض على شاشة "MBC مصر" خلال شهر رمضان المُبارك.

مسلسل "إش إش" بطولة مي عمر وماجد المصري وهالة صدقي وإدوارد ودينا وانتصار وطارق النهري وشيماء سيف ومحمد الشرنوبي وعلاء مرسي وإيهاب فهمي وعصام السقا، تأليف وإخراج محمد سامي

وتدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي تشويقي ويرصد العالم المخفي لهذه المهنة وكيف انتقلت من جيل إلى آخر وفي الوقت ذاته يغوص في حياة "إش إش" التي كانت تنتظر حياة أخرى، فهل هي فعلاً ضحية للظروف والأزمات أم هي مُخطئة وتستحق كل ما يحدث لها.