الأغاني الحزينة تتصدر قوائم "سبوتيفاي مصر" في عيد الحب.. بينها "هيجيلي موجوع"

كتبت- منى الموجي:

كشفت منصة Spotify عن ارتفاع نسب الاستماع للأغاني الحزينة بالتزامن مع الاحتفال بعيد الحب.

ووفقًا لبيانات Spotify، تشهد مصر زيادة ملحوظة في الاستماع إلى الأغاني الحزينة في فبراير، إذ يلجأ المستمعون إلى الموسيقى للتعبير عن مشاعرهم، سواء كانوا يحتفلون، يسترجعون الذكريات، أو يحاولون المضي قدمًا.

زادت نسبة استماع الأغاني الحزينة بنسبة تخطت 370% سنويًا في عيد الحب.

هذا العام، تكشف Spotify عن قائمة أكثر 10 أغاني انتشارا في مصر خلال عيد الحب، مسلطةً الضوء على تصاعد شعبية الأغاني الحزينة، وهي:

1. هيجيلي موجوع لـ تامر عاشور.

2. فوق لـ أصالة نصري.

3. قالوا عليكي لـ محمد سعيد.

4. خليني في حضنك لـ تامر عاشور.

5. جيت متأخر لـ رامي جمال.

6. يمكن خير لـ رامي صبري.

7. قلب في الدفاتر لـ مسلم.

8. البخت لـ ويجز.

9. بسرح وأتوه لـ كايروكي.

10. اتنسيت لـ مسلم.