رمضان 2025.. طرح "بوستر" مسلسل "في لحظة" بطولة أحمد فهمي وميرنا نور الدين

كتبت- منى الموجي:

كشفت منصة TOD عن صور جديدة من مسلسل "في لحظة"الذي من المقرر عرضه ضمن مسلسلات رمضان 2025 في مارس المقبل، كما طرحت الملصق الدعائي الرسمي (البوستر).

وأطلقت TOD الإعلان التشويقي الأول للمسلسل وضم فقط بطلي العمل الفنان أحمد فهمي والفنانة ميرنا نور الدين، كاشفا عن لمحة أولى من دراما مشوّقة مليئة بالحب والخيانة والتقلبات غير المتوقعة.

يعد في لحظة إنتاجًا أصليًا من TOD Studios، ويتناول قصة سيف وفريدة يعيشان في عالم هش تندر فيه الثقة، بينما يتواجد فيه الانتقام، ومع تصاعد المشاعر وتحوّل المصائر، يستكشف المسلسل كيف يمكن للحظة واحدة أن تغيّر مجرى حياة كاملة.

"في لحظة" من إخراج أحمد خالد وتأليف هشام هلال، ويضم نخبة من النجوم: أحمد فهمي في دور سيف وميرنا نور الدين في دور فريدة، إلى جانب نجلاء بدر، إدوارد، صفاء الطوخي، أحمد ماجد، آيسل رمزي، سارة الشامي، جالا هشام، يوسف عثمان، ويوسف وهبي.