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رمضان 2025.. إيناس عز الدين تشارك في "هايدي ونوفل" على الراديو 9090

10:51 ص الجمعة 14 فبراير 2025

الفنانة إيناس عز الدين

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كتبت- منال الجيوشي:

تعاقدت الفنانة إيناس عز الدين، على المشاركة في بطولة مسلسل إذاعي جديد يحمل عنوان "هايدي ونوفل"، والذي سيذاع عبر الراديو 9090 خلال شهر رمضان المقبل.

وبدأت إيناس بالفعل تسجيل الحلقات الأولى من المسلسل، كما قامت بتصوير البوستر الدعائي له.

"هايدي ونوفل" يشارك في بطولته إلى جانب إيناس عز الدين كل من الفنانة مي سليم، والفنان عمرو عبدالعزيز، والإعلامي والفنان محمد نشأت، شروق محمد، ودينا وشاحي، وإيهاب الزناتي، وعلي الطيب، وهبة المهدي.

يأتي هذا المسلسل كجزء من الخطة البرامجية التي يسعى الراديو لتقديمها لجمهوره خلال الشهر الكريم، ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن تفاصيل العمل بالكامل قريبًا.

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