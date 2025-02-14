أروى جودة تنشر صورًا رومانسية رفقة زوجها.. وسوسن بدر تعلق

كتب - معتز عباس:

احتفلت الفنانة أروى جودة بعقد قرانها، ونشر صورًا جديدة رفقة زوجها رجل الأعمال الإيطالي.

ونشرت أروى صورًا رومانسية مع زوجها، عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، وعلقت: "راقصني حتى نهاية الحب"، والتي تفاعل معها الفنان شيكو، والفنانة سوسن بدر

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وكانت أروى احتفلت، بعقد قرانها يوم الاثنين 20 يناير، وشاركت صورًا من المناسبة عبر حسابها الرسمي على موقع "فيسبوك"، وكتبت: "الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، تم عقد قراني يوم 20 يناير 2025 بمن اختاره الله لي".

يذكر أن، أروى جودة عرض لها مؤخرًا مسلسل "ساعته وتاريخه" ودارت أحداثه في إطار من التشويق والإثارة حول العديد من القضايا المهمة التي شهدتها المحاكم المصرية، وتتناول الدوافع والملابسات الخاصة بهذه القضايا في أجواء درامية مثيرة، تأليف محمود عزت، إخراج عمرو سلامة.

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