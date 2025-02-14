"تكريم لن أنساه مدى حياتي".. عمر خيرت يوجه رسالة لـ تركي آل الشيخ

كتب - معتز عباس:

وجه الموسيقار الكبير عمر خيرت رسالة شكر للمستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه، عقب إحياءه حفلًا موسيقيًا تكريمًا لمشواره الفني.

ونشر تركي آل الشيخ، مقطع فيديو لـ عمر خيرت، تحدث فيه قائلًا: "متشكر جدا جدا على التكريم اللي لن أنساه مدى حياتي، ويعني لي شيء كبير، وبشكر تركي آل الشيخ على رعايته للفن بهذا الأسلوب الرائع والراقي، وشكرا للسعودية على أنها تراعى الفن وتساعد الفنانين وبتعمل أشياء محتاجلنا كلها في العالم العربي، وتحيا مصر والسعودية والعالم العربي".

أحيا الموسيقار عمر خيرت "أمسية موسيقية استثنائية في ليلة تكريم ضخمة"، على مسرح بكر السيد، بمدينة الرياض، أقيمت تحت رعاية المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه.

أقيمت الاحتفالية تكريما لمشوار عمر خيرت الكبير في مجال الموسيقى، والتي شهدت تقديم أشهر مؤلفاته الموسيقية منها؛ افتتاحية مصرية، غوايش، ضمير أبلة حكمت، ليلة القبض على فاطمة، وجه القمر، اللقاء التاني، حنين، البخيل وأنا، الأيام، العرافة والعطور الساحرة، قضية عم أحمد، صابر يا عم صابر، زى الهوا، امرأة عصرية، خلي بالك من عقلك.