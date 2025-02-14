بـ "فستان قصير".. نادين نجيم تحتفل بعيد الحب والجمهور يغازلها

كتب - معتز عباس:

شاركت الفنانة نادين نسيب نجيم متابعيها أحدث جلسة تصوير، احتفالًا بعيد الحب الذي يتزامن مع منتصف فبراير الجاري.

ونشرت نادين مجموعة صور عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، وعلقت: ""في يوم عيد الحب هذا، دعونا نحتفل بأهم حب على الإطلاق - حب الذات! احتضن تميزك، اعتز برحلتك، وتذكر أنك تستحق كل الحب في العالم. عامل نفسك بلطف اليوم وكل يوم!".

وظهرت نادين بفستان قصير، حيث تفاعل المتابعين مع الصور، وجاءت التعليقات، كالتالي: "كل عيد حب وانتي الحب"، "كل عيد حب وأنتي بخير"، "هابي فلانتين داي"، "عيد الحب جميل بيكي".

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وتغيب نادين نجيم هذا العام عن التواجد في موسم دراما رمضان 2025.

وكانت نادين، قالت في تصريحات سابقة ببرنامج "صباح العربية"إن قرارها بالغياب عن رمضان هو قرار شخصي اتخذته وقت تصوير مسلسلها الأخير، وقررت بعده التفرغ لعملها التجاري في إطلاق علامتها التجارية الجديدة في مجال التجميل والمكياج.

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