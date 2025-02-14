إعلان

بـ "فستان قصير".. نادين نجيم تحتفل بعيد الحب والجمهور يغازلها

10:00 ص الجمعة 14 فبراير 2025
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
    نادين نجيم تحتفل بعيد الحب (4)
  • عرض 5 صورة
    نادين نجيم تحتفل بعيد الحب
  • عرض 5 صورة
    نادين نجيم تحتفل بعيد الحب (2)
  • عرض 5 صورة
    نادين نجيم تحتفل بعيد الحب (3)
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - معتز عباس:

شاركت الفنانة نادين نسيب نجيم متابعيها أحدث جلسة تصوير، احتفالًا بعيد الحب الذي يتزامن مع منتصف فبراير الجاري.

ونشرت نادين مجموعة صور عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، وعلقت: ""في يوم عيد الحب هذا، دعونا نحتفل بأهم حب على الإطلاق - حب الذات! احتضن تميزك، اعتز برحلتك، وتذكر أنك تستحق كل الحب في العالم. عامل نفسك بلطف اليوم وكل يوم!".

وظهرت نادين بفستان قصير، حيث تفاعل المتابعين مع الصور، وجاءت التعليقات، كالتالي: "كل عيد حب وانتي الحب"، "كل عيد حب وأنتي بخير"، "هابي فلانتين داي"، "عيد الحب جميل بيكي".

وتغيب نادين نجيم هذا العام عن التواجد في موسم دراما رمضان 2025.

وكانت نادين، قالت في تصريحات سابقة ببرنامج "صباح العربية"إن قرارها بالغياب عن رمضان هو قرار شخصي اتخذته وقت تصوير مسلسلها الأخير، وقررت بعده التفرغ لعملها التجاري في إطلاق علامتها التجارية الجديدة في مجال التجميل والمكياج.

اقرأ أيضا..

بالفيديو.. حمو بيكا يرقص احتفالًا بالإفراج عنه

عمرو وهبة يشارك متابعيه طريقة اختيار هدية الفلانتين: "متجربة وناجحة"

نادين نجيم عيد الحب فستان قصير اطلالة نادين نجيم
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
"تكريم لن أنساه مدى حياتي".. عمر خيرت يوجه رسالة لـ تركي آل الشيخ

إعلان

إعلان

باقٍ 14 يومًا.. موعد استطلاع هلال رمضان 2025