بمناسبة عيد الحب.. لطيفة تغني لتونس "ونحبك"

كتبت- منال الجيوشي:

طرحت النجمة لطيفة أغنية جديدة بعنوان "ونحبك" إهداء لبلدها تونس.

اختارت لطيفة أن تغني في عيد الحب لبلدها تونس، وقالت في تصريح صحفي: "لم أحتفل في عيد الحب بعيد ميلادي لأني بعد وفاة أمي ما يحلالي أي احتفال، لذلك اخترت أن أحتفل بتونس لتكون هذه الأغنية الوطنية الجديدة".

ولاقت أغنية "ونحبك" انتشارًا واسعًا عبر كافة مواقع التواصل الاجتماعي، وتصدرت تريند موقع التواصل "إكس"، كما حققت نسب مشاهدة كبيرة عبر منصة موقع الفيديوهات يوتيوب.

وجاءت كلمات الأغنية، كالتالي: "مهما تغرّبنا ليّام عايش في قلبي لغرام.. نحبّك وانزيد كل يوم جديد نحبّك أكثر م اللّي كان.. يا نغ فصوتي انغنّيك يا كلمة نتغزّل بيك.. تحيا وانعيش ولا ما انخبّيش نحبّك اكثر م اللّي كان".

أغنية "ونحبك" من كلمات ياسين الحمزاوي وألحان وتوزيع أيمن القلسي، وطرحتها عبر قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات يوتيوب.

يذكر أن لطيفة تحتفل بعيد ميلادها يوم 14 فبراير بالتزامن مع عيد الحب، وقد هنأها مجموعة كبيرة من زملائها بعيد ميلادها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، كما هنأها جمهورها عبر انستجرام وتويتر وفيسبوك وعدد من مواقع التواصل الاجتماعي الأخرى.

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