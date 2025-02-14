حدث بالفن | رقص حمو بيكا ورسالة تحذير من تامر حسني وحقيقة قصة حب هيفاء

إعداد- معتز عباس:

نشر موقع مصراوي، خلال الـ 24 ساعة الماضية، مجموعة من الأخبار الفنية المتعلقة بـ هيفاء وهبي تكشف حقيقة دخولها في قصة حب، تعرف على حقيقة زواج حميد الشاعري للمرة السادسة، طفل نوبي يبكي بسبب محمد رمضان، بسمة بوسيل تثير الجدل بسبب منشور عن هالة سرحان، تامر حسني يحذر جمهوره من صفحات وهمية تروج لحفلات غنائية مزيفة باسمه، أول تعليق من حمو بيكا عقب الإفراج عنه، وغيرها من الأخبار.

"أحلى حب في العالم".. هيفاء وهبي تكشف حقيقة دخولها في قصة حب

كشفت المطربة هيفاء وهبي حقيقة دخولها في قصة حب، وذلك بالتزامن مع احتفالات الفلانتين منتصف فبراير الجاري.

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تزوج 5 مرات.. تعرف على حقيقة زواج حميد الشاعري للمرة السادسة

نفى الفنان حميد الشاعري، ما تردد مؤخرا عن زواجه، ودخوله القفص الذهبي بعد عامين من الانفصال عن زوجته.

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"العوضي والسقا ومصطفى شعبان".. نجوم مسلسلات رمضان 2025 يرفعون شعار "عاد لينتقم"

مع بداية العد التنازلي، لعرض مسلسلات رمضان 2025، سيطرت لغة الإنتقام،على البروموهات الدعائية لمجموعة من أبرز الأعمال المقرر عرضها.

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بالفيديو.. طفل نوبي يبكي بسبب محمد رمضان.. ماذا حدث؟

بالدموع عبر طفل نوبي، عن حبه الشديد للفنان محمد رمضان، وذلك خلال جولة قام الفنان بها بسيارته في شوارع متفرقة.

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بسمة بوسيل تثير الجدل بسبب منشور عن هالة سرحان

أعادت المطربة بسمة بوسيل نشر منشور لرأي أحد متابعيها الداعم لموقفها ضد هالة سرحان، عبر ستوري حسابها الرسمي بموقع "انستجرام".

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رمضان 2025.. طرح أغنية "على الله" لـ حمادة هلال من مسلسل "المداح 5"

طرحت الشركة المنتجة وقناة "MBC MASR" أغنية "على الله" للفنان حمادة هلال، من مسلسل "المداح : أسطورة العهد".

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تامر حسني يحذر جمهوره من صفحات وهمية تروج لحفلات غنائية مزيفة باسمه

أصدر الفنان تامر حسني بيانًا رسميًا حذر فيه من استخدام اسمه واسم شركته في الترويج لحفلات غنائية وهمية، لا أساس أو وجود لها.

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بعد سجنه شهرين.. أول تعليق من حمو بيكا عقب الإفراج عنه

شارك مؤدي المهرجانات الشعبية حمو بيكا، أول ظهور له عقب الإفراج عنه بعد سجنه شهرين.

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بحضور تركي آل الشيخ.. انطلاق حفل تكريم الموسيقار عمر خيرت في الرياض (فيديو)

انطلقت منذ قليل حفلة الموسيقار عمر خيرت، على مسرح بكر الشدي، ضمن فعاليات موسم الرياض، تحت رعاية المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية.

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بالفيديو.. حمو بيكا يرقص احتفالًا بالإفراج عنه

شارك مؤدي المهرجانات الشعبية حمو بيكا، مقطع فيديو له وهو يرقص مع أصدقائه وأعضاء فرقته عقب الإفراج عنه بعد سجنه شهرين.

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