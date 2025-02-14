مايا دياب جريئة ونادين نسيب بفستان أنيق.. لقطات نجوم الفن خلال 24 ساعة

إعداد- معتز عباس

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

مصراوي يعرض لكم لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

نادين نسيب نجيم

شاركت الفنانة نادين نسيب نجيم متابعيها أحدث جلسة تصوير عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، بالتزامن مع احتفالات عيد الحب "الفلانتين".

درة

خطفت الفنانة درة الأنظار في أحدث جلسة تصوير خضعت لها مؤخرًا، عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، والتي تفاعل معها جمهورها.

مايا دياب

خضعت المطربة مايا دياب لأحدث جلسة تصوير، ظهرت فيها بإطلالة "جريئة" عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام".

أمير المصري

شارك الفنان أمير المصري متابعيه عبر حسابه الرسمي بموقع انستجرام، صورة تذكارية مع النجم العالمي بيرس بروسنان، أحد أبطال أفلام العميل "007".

أروى جودة

خطفت الفنانة أروى جودة الأنظار، بعد نشرها صورًا رومانسية رفقة زوجها، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع "انستجرام".

أسما شريف منير

نشرت الفنانة أسما شريف منير جلسة تصوير جديدة لها، عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام".