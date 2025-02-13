بحضور تركي آل الشيخ.. انطلاق حفل تكريم الموسيقار عمر خيرت في الرياض (فيديو)

كتب - معتز عباس:

انطلقت منذ قليل حفلة الموسيقار عمر خيرت، على مسرح بكر الشدي، ضمن فعاليات موسم الرياض، تحت رعاية المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية.

تقام الاحتفالية تكريما لمشوار عمر خيرت الكبير في مجال الموسيقى، والتي شهدت تقديم أشهر مؤلفاته الموسيقية منها؛ افتتاحية مصرية، غوايش، ضمير أبلة حكمت، ليلة القبض على فاطمة، وجه القمر، اللقاء التاني، حنين، البخيل وأنا، الأيام، العرافة والعطور الساحرة، قضية عم أحمد، صابر يا عم صابر، زى الهوا، امرأة عصرية، خلي بالك من عقلك.

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تنقل شاشة "MBC مصر الليلة الخميس على الهواء من مسرح بكر الشدي بالرياض الحفل الاستثنائي الذي يُقيمه موسم الرياض للاحتفاء بالموسيقار الكبير عمر خيرت ورحلته الطويلة مع الإبداع الموسيقي.

ويُقدم الموسيقار عمر خيرت خلال الحفل مُختارات مميزة من أبرز أعماله الموسيقية والتي تلاقي تجاوب كبير من الجمهور بالإضافة لعدد كبير من المُفاجآت.

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