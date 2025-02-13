بالفيديو.. حمو بيكا يرقص احتفالًا بالإفراج عنه

كتب - معتز عباس:

شارك مؤدي المهرجانات الشعبية حمو بيكا، مقطع فيديو له وهو يرقص مع أصدقائه وأعضاء فرقته عقب الإفراج عنه بعد سجنه شهرين.

ونشر حمو الفيديو عبر حسابه الرسمي بموقع "انستجرام"، وكتب: "الحمد لله فرحان بوجود اخواتي معايا".

عرض هذا المنشور على Instagram ‏‎تمت مشاركة منشور بواسطة ‏‎محمد محمود مصطفى‎‏ (@‏‎hamo_beka_official‎‏)‎‏

مؤدي المهرجانات حمو بيكا، تم الإفراج عنه من قسم شرطة الدخيلة، بعد قضاء فترة عقوبة الحبس لمدة شهرين، في سجن برج العرب، تنفيذا للحكم القضائي الصادر ضده، بالحبس لمدة شهرين مع الشغل و النفاذ، لاتهامه بإقامة حفل غنائي عام 2018، تحت عنوان "وش غضب" بمنطقة العجمي دون ترخيص من الجهات المختصة، وهي نقابة المهن الموسيقية.

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