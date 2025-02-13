أحمد السقا يروج لـ "العتاولة 2": "راجعين من تاني علشان إنتوا اللي قولتوا نرجع"

كتب - معتز عباس:

روج النجم أحمد السقا لمسلسل "العتاولة 2"، المقرر عرضه في رمضان 2025، على قناة "MBC مصر".

ونشرت قناة "MBC مصر"، مقطع فيديو لـ السقا، عبر موقع "فيسبوك"، قال فيه: "العتاولة راجعين من تاني، علشان إنتوا اللي قولتوا نرجع وأنتم اللي طلبتوا مننا احنا نرجع لازم نبقى على قدر المسئولية وان شاء الله نقدم حاجة تمتعكم وتشريفكم وترفع رأس جمهورنا، لأن أنتم اللي عملتوا، استنوا في رمضان على ام بي سي مصر".

أحداث الجزء الثاني من المسلسل هي استكمالاً للجزء الأول الذي حقق نجاحاً كبيراً ويدور حول الشقيقان "خضر ونصار" اللذان يعملان في النصب والجريمة ولكنهما قررا التوبة ليظهر لهما عيسى الوزان من جديد.

مسلسل "العتاولة 2" بطولة أحمد السقا، طارق لطفي، باسم سمرة، زينة، فيفي عبده، نسرين أمين، مصطفى أبو سريع، هُدي الإتربي، ثراء جبيل، مريم الجندي، أحمد كشك، مي القاضي، زينب العبد، أمير صلاح الدين، ومن تأليف مُصطفي جمال هاشم، وإخراج أحمد خالد موسى.

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