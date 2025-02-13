"خاف يا وزان العتاولة راجعين".. طرح الإعلان الرسمي لـ مسلسل "العتاولة 2"

كتب - معتز عباس:

طرحت منصة "شاهد" البرومو الرسمي لمسلسل "العتاولة 2"، بطولة النجوم أحمد السقا وباسم سمرة وطارق لطفي، والمقرر عرضه في رمضان 2025.

ونشرت شاهد، البرومو، عبر موقع "فيسبوك"، وكتبت: "خاف يا وزان، العتاولة راجعين بتقلهم، الإعلان الرسمي لـ مسلسل العتاولة الموسم الثاني، يعرض في رمضان 2025، حصرياً على Shahid".

مسلسل "العتاولة 2" بطولة أحمد السقا، طارق لطفي، باسم سمرة، زينة، فيفي عبده، نسرين أمين، مصطفى أبو سريع، هُدي الإتربي، ثراء جبيل، مريم الجندي، أحمد كشك، مي القاضي، زينب العبد، أمير صلاح الدين، ومن تأليف مُصطفي جمال هاشم، وإخراج أحمد خالد موسى.

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