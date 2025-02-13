تامر حسني يحذر جمهوره من صفحات وهمية تروج لحفلات غنائية مزيفة باسمه

كتب - معتز عباس:

أصدر الفنان تامر حسني بيانًا رسميًا حذر فيه من استخدام اسمه واسم شركته في الترويج لحفلات غنائية وهمية، لا أساس أو وجود لها.

ونشر تامر البيان عبر حسابه الرسمي عبر موقع انستجرام، وقال فيه: "يهيب الفنان تامر حسني وشركة تي اتش برودكشن كافة جماهيرنا الكرام، في مصر وجميع الدول العالم، بأن هناك من يقوم بانتحال واستخدم الاسم والعلامة التجارية للفنان في الترويج والإعلان عن إقامة حفلات داخل وخارج مصر.

وأضاف: "جميع الحفلات التي يحييها تامر حسني يقوم بالإعلان عنها من خلال الصفحة الرسمية للفنان وشركته، وعليه وجب التنبيه على الجميع، حتى لا ينساق بعض الأشخاص إلى صفحات وهمية تروج وتعلن عن حفلات لا أساس ولا وجود لها".

وأكمل: "تقوم الشركة بملاحقة هؤلاء الصفحات والأشخاص قانونياً وقضائياً لحفظ وضمان حقوق شركته لذا وجب التحذير ، ولكم منا كل الاحترام والتقدير".

وكان تامر حسني طرح مؤخرًا أغنية "فعلا مبيتنسيش" وتعاون فيها معه المطرب رامي صبري، وتم طرحها بطريقة الفيديو كليب على "يوتيوب"،وهي من كلمات عمرو تيام، وألحان شادي حسن، وتوزيع طارق توكل، كما قام تامر حسني بإخراج الكليب.

كما طرح تامر أيضا في أغسطس الماضي أغنيته الجديدة "يا نهار أبيض" وهي من كلمات أحمد المالكي، وألحان سامر أبو طالب، وتوزيع أمين نبيل.

فيما ينتظر تامر حسني طرح فيلمه السينمائي الجديد "ري ستارت" الذي يخوض بطولته ويشاركه فيه محمد ثروت، وهنا الزاهد، وباسم سمرة، وآخرين، ومن تأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج سارة وفيق.

اقرأ أيضا..

عمرو وهبة يشارك متابعيه طريقة اختيار هدية الفلانتين: "متجربة وناجحة"

رمضان 2025.. طرح أغنية "على الله" لـ حمادة هلال من مسلسل "المداح 5"