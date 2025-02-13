عمرو وهبة يشارك متابعيه طريقة اختيار هدية الفلانتين: "متجربة وناجحة"

كتب - معتز عباس:

شارك الفنان الشاب عمرو وهبة متابعيه، مقطع فيديو كوميدي، أثناء اختياره هديه الفلانتين لزوجته.

ونشر عمرو الفيديو، عبر حسابه الرسمي بموقع "انستجرام"، وكتب: "وأنا بختار هدية الفلانتين لمراتي من هدومها اللي في دولابها اللي جايباها ونسياها، متجربة وناجحة بأمر الله".

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ويشارك عمرو وهبة في مسلسل "شباب امرأة" بطولة النجمة غادة عبدالرازق، إلى جانب الفنان الشاب يوسف عمر، الفنان محمد محمود، الفنانة جوري بكر، والفنان عمرو وهبة.

مسلسل "شباب امرأة" مقتبس من الفيلم الذي يحمل نفس الاسم وعرض عام 1956، بطولة النجمة الراحلة تحية كاريوكا، والتي تعيد تجسيد شخصيتها الفنانة غادة عبد الرازق، والنجم الراحل شكري سرحان، الذي يعيد تجسيد شخصيته الفنان الشاب يوسف عمر.

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