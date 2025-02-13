"أحلى حب في العالم".. هيفاء وهبي تكشف حقيقة دخولها في قصة حب

كتب - معتز عباس:

كشفت المطربة هيفاء وهبي حقيقة دخولها في قصة حب، وذلك بالتزامن مع احتفالات الفلانتين منتصف فبراير الجاري.

وقالت هيفاء، في تصريحات لقناة "ONE TV" اللبنانية: "بقول لكل الناس المغرمين أهديكم وردة حمراء وبوسة كبيرة، ودايما تكونوا بحالة حب".

وبسؤاله عن دخولها في قصة حب، أجابت: "أنا بحب جمهوري كتير بحب شغلي وفني والناس، هذا أحلى حب في العالم".

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وكانت آخر مشاركات هيفاء وهبي فيلم "رمسيس باريس" عام 2023 وشاركها البطولة محمد سلام، مصطفى خاطر، حمدي الميرغني، محمد ثروت، محمود حافظ، تأليف كريم حسن بشير، وإخراج أحمد خالد موسى.

يذكر أن، هيفاء وهبي تشارك ببطولة عدد من الأعمال السينمائية المقرر عرضها خلال الفترة المقبلة، منها فيلم "أرض جهنم" بطولة الفنان عمرو عبد الجليل، والفنان بيومي فؤاد.

وتدور أحداثه في فترة التسعينات، حيث يعيش شاب حياة متوسطة ويواجه تحديات مالية مختلفة، لكن تتغير حياته بالكامل عندما يظهر له شخص يستغل التكنولوجيا الحديثة لجلب المال، ومن تأليف عمر عاصم، سيناريو وحوار شروق أشرف، إخراج وليد محي.

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