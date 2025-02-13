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بسمة بوسيل تثير الجدل بسبب منشور عن هالة سرحان

06:36 م الخميس 13 فبراير 2025

بسمة بوسيل

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كتب - معتز عباس:

أعادت المطربة بسمة بوسيل نشر منشور لرأي احد متابعيها الداعم لموقفها ضد هالة سرحان، عبر ستوري حسابها الرسمي بموقع "انستجرام".


وحمل المنشور، ما يلي: "يبدو أن هالة سرحان تعيش أزمة فقدان الأضواء، فقررت العودة إلى الساحة بطريقة رخيصة، عن طريق نشر العنصرية والتحريض، للأسف، بعض الإعلاميين يلجأون للطرق وأساليب رخيصة عندما ينطفئ نجمهم".

وأضافت: "لكن دعيني، أوضح لكي شيئا يا هالة، المغرب معروف بتاريخه العريق، وحضارته الراسخة وشعبه الأصيل الذي صنع أمجاد لا يمكن لأحد إنكارها، خصوصا من أولئك الذين قضوا حياتهم في التطبيل والتملق".

وأكملت: "من الغريب أن شخصا قضى سنوات في تقديم برامج تقوم على فبركة القصص ويبيع الوهم، يأتي اليوم ليتحدث عن الأخلاق والأصول، المغرب أكبر من أن تهزه تفاهات شخص يبحث عن آخر 5 دقائق من الشهرة".

يذكر أن الإعلامية هالة سرحان كتبت عبر حسابها الرسمي بموقع "إكس": "عيب عليكي، أنتي بتلعبي مع نجم النجوم حبيب الملايين تامر حسني، وفاكره ـنك صاحبة الفضيلة والأخلاق الحميدة، وجاية تتكلمي في سمعة ابننا الغالي لا يا شاطرة انت اتجوزتيه وهدفك تتشهري وتاخديه كوبري، كان غيرك أشطر، مجرد فقاعة فرقعت نفسها، ويا جبل ما يهزك ريح".

وكانت بسمة بوسيل طرحت مؤخرًا أغنية "لأ ثواني" على موقع الفيديوهات يوتيوب، كلمات عليم، ألحان محمد خلف، توزيع محمد العشري.


بسمة بوسيل على انستجرام

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