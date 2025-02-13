بالصور.. درة تخطف الأنظار من أحدث جلسة تصوير والجمهور يغازلها

أجمل عروسة في الوسط الفني.. تعليقات الجمهور على صور أروى جودة مع عريسها

كتب - معتز عباس:

خطفت الفنانة درة الأنظار في أحدث جلسة تصوير خضعت لها مؤخرًا.

ونشرت درة مجموعة صور عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، والتي تفاعل معها جمهورها.

نالت الصور استحسان المتابعين، وجاءت التعليقات، كالتالي: "قمة الجمال والأناقة"، "درة الحسن"، "أحلى من يطل علينا"، "دام عزكم"، "فخر المرأة التونسية"، "حبيبة قلبي الغالية".

عرض هذا المنشور على Instagram ‏‎تمت مشاركة منشور بواسطة ‏‎DORRA درة.‎‏ (@‏‎dorra_zarrouk‎‏)‎‏

يذكر أن، آخر أعمال درة فيلم "وين صرنا" من إخراجها وإنتاجها.

فيلم "وين صرنا" يحكي عن نادين، امرأة شابة من غزة، وصلت إلى مصر بعد ثلاثة أشهر من الحرب، برفقة ابنتيها الرضيعتين، اللتين أنجبتهما قبل الحرب ببضعة أشهر بعد معاناة خمس سنوات في مصر، وتنتظر زوجها الذي لم يتمكن من الانضمام إليها إلا بعد شهرين.

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