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تفاصيل الإفراج عن حمو بيكا بعد حبسه شهرين

05:24 م الخميس 13 فبراير 2025

حمو بيكا

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كتب-مصطفى حمزة:

أكد محمد حلمي "مدير أعمال مؤدي أغاني المهرجانات حمو بيكا"، مغادرته قسم الدخيلة، اليوم الخميس، عقب الإفراج عنه .

محد حلمي، في تصريح خاص لـ"مصراوي"، قال:" الحمد لله، حمو بيكا، خرج بالسلامة، وعاد إلى منزله، من حوالي نصف الساعة"

مؤدي المهرجانات حمو بيكا، تم الإفراج عنه من قسم شرطة الدخيلة، بعد قضاء فترة عقوبة الحبس لمدة شهرين، في سجن برج العرب، تنفيذا للحكم القضائي الصادر ضده، بالحبس لمدة شهرين مع الشغل و النفاذ، لاتهامه بإقامة حفل غنائي عام 2018، تحت عنوان "وش غضب" بمنطقة العجمي دون ترخيص من الجهات المختصة، وهي نقابة المهن الموسيقية.

حمو بيكا محد حلمي حبس حمو بيكا
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