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بالفيديو.. طفل نوبي يبكي بسبب محمد رمضان.. ماذا حدث؟

04:49 م الخميس 13 فبراير 2025

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كتب-مصطفى حمزة:

بالدموع عبر طفل نوبي، عن حبه الشديد للفنان محمد رمضان، وذلك خلال جولة قام الفنان بها بسيارته في شوارع متفرقة.

الفنان محمد رمضان، نشر عبر صفحته في موقع فيسبوك، مقطع فيديو للطفل وهو يبكي ، ويقول له "أنت فنان"، وعلق وكتب :" باختصار شديد أنتم في الوريد".

وأعلن الفنان محمد رمضان، في مقطع فيديو عبر صفحاته في مواقع التواصل، عن ظهوره في رمضان المقبل 2025، على قناة "DMC".

وفي رسالة لمتابعيه، قال: "وأنت قاعد بتفطر هتبقى جايب قناة دي ام سي استنى مدفع رمضان، بعد الآذان على طول هتشوفه وهو بيضرب، هتقولي بتعمل كدة ليه، هقولك عشان باختصار شديد أنا مليش تقليد".

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طفل نوبي محمد رمضان فيسبوك
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