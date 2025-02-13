"نتفليكس" تحتفل بإطلاق الموسم الثاني من مسلسل "الصفقة" في دبي

كتبت- منى الموجي:

احتفالًا بالعرض الأول للموسم الثاني من مسلسل "الصفقة"، نظمت "نتفليكس" حفلا خاصا في مدينة دبي.

وسط أجواء من الحماس والترقّب، تألقت نجمتا المسلسل روان مهدي ومنى حسين على السجادة الحمراء وسط عدسات الإعلام، إلى جانب المخرج جاسم المهنا والمخرج والمنتج عبدالله بوشهري، في ليلة استثنائية جمعت صُنّاع العمل بجمهور متشوق لاكتشاف أحداث الموسم الجديد.

استوحت الفعالية طابعها من أجواء الثمانينات الصاخبة، وجمعت نخبة من وسائل الإعلام المحلية والإقليمية، أبرز المؤثرين وصناع المحتوى، وشركاء نتفليكس من خبراء الصناعة.

انغمس الحضور في أجواء مسلسل "الصفقة"، إذ عكست الاحتفالية روح العمل قبل انطلاق عرضه.

جدير بالذكر أن العرض الأول للموسم الثاني من مسلسل "الصفقة" ينطلق اليوم الخميس 13 فبراير حصريا على منصة نتفليكس.

العمل من إخراج جاسم المهنا، بالتعاون مع المخرج والمنتج عبدالله بوشهري، وفكرة نادية أحمد، يقدم هذا الموسم سيناريو مشترك من تأليف آدم سوبل، آن سوبل ونادية أحمد.

ويعود نجوم الموسم الأول للتألق، وفي مقدمتهم روان مهدي ومنى حسين، ومحمد المنصور، وجاسم النبهان، وفيصل العميري، وحسين المهدي، وريان دشتي، كما ينضم إليهم في هذا الموسم الجديد مجموعة من الوجوه المبدعة مثل: حمد أشكناني، أسمهان توفيق، مي البلوشي، سليمان البسام.