تفاصيل حفل علي الحجار ومحمد محسن في الأوبرا السلطانية بعمان

كتب-مصطفى حمزة:

توجه المطرب علي الحجار، بصحبة زوجته إلى سلطنة عمان، اليوم الخميس، استعدادا للحفل المقام هناك.

المطرب علي الحجار، يقدم بمشاركة المطرب محمد محسن، الحفل المقرر إقامته في دار الأوبرا السلطانية في مسقط، مساء السبت المقبل الموافق 15 فبراير.

ويقدم الحجار، ومحسن، في الحفل، باقة من أغاني موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب، ضمن احتفالية تقام تحت عنوان "تحية إلى موسيقار الأجيال"، في دار الأوبرا السلطانية.

وتضم فعاليات الاحتفالية، معرضٍ فنّي يحكي سيرة محمد عبدالوهاب، ويسلط الضوء على الإرث الفني الذي خلّده، وحفل موسيقي لمؤلفاته، يقدمه فريق "روح الشرق"، إضافةً إلى عرض حصريٍ لفيلمه الغنائي السابق لعصره، وكذلك حفل غنائي تشارك فيه المطربتين ريهام عبد الحكيم، وجاهدة وهبة.

المطرب علي الحجار، تعاقد على إحياء الحفل المقام على مسرح البالون، يوم 20 فبراير.