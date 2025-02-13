رمضان 2025.. تفاصيل شخصية كندة علوش في مسلسل "إخواتي"

كتبت- منى الموجي:



تشارك النجمة كندة علوش في بطولة مسلسل إخواتي الذي من المقرر عرضه ضمن مسلسلات رمضان 2025.



يشهد العمل أحداثا مليئة بالإثارة والتشويق والفانتازيا، ما بين أحلام وكوابيس وأعمال سفلية تتحكم في حياة كندة مع شقيقاتها.



ظهرت كندة في إعلان المسلسل بشخصية قوية صعبة المراس ولا تتردد في استخدام القوة البدنية في استرجاع حقها وحق شقيقاتها.



تدور أحداث مسلسل إخواتي في 15 حلقة حول حياة الشقيقات الأربعة المعقدة مع الجنس الآخر، وهن: كندة علوش، نيللي كريم، روبي وجيهان الشماشرجي، ويشاركهن البطولة علي صبحي وحاتم صلاح، كما يستضيف المسلسل مجموعة من النجوم، مثل أحمد حاتم ومحمد ممدوح وشيرين رضا، والمسلسل من إخراج محمد شاكر خضير، وتأليف مهاب طارق.



يشهد مسلسل إخواتي عودة النجمة كندة علوش للدراما الرمضانية بعد غياب دام 9 أعوام، منذ مسلسل أفراح القبة (2016) للمخرج محمد ياسين، والذي شاركت في بطولته مع مجموعة كبيرة من النجوم، من بينهم منى زكي، وصبا مبارك، وإياد نصّار.



وكان أحدث أعمال كندة علوش خارج الموسم الرمضاني، مسلسل ستات بيت المعادي، الذي عرض في نهاية 2021 من أعمال شاهد الأصلية، محققاً أعلى نسبة مشاهدة وقت عرضه على المنصة.



أما أحدث بطولات كندة السينمائية، فجاءت من خلال ثلاثة أفلام، وهي: نزوح للمخرجة سؤدد كعدان، والذي شارك في أكثر من 20 مهرجانًا سينمائيًا دوليًا، من بينها مهرجان فينيسيا، وفاز بجائزتين من المهرجان، وفيلمي السباحتان (2021) الذي افتتح مهرجان تورنتو السينمائي الدولي، وباص 22 (2023) الذي جاء عرضه العالمي الأول بنفس المهرجان.