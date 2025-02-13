رمضان 2025.. أحمد عبدالوهاب ينشر صورا من كواليس مسلسل "الكابتن"

كتبت- منى الموجي:

نشر الفنان أحمد عبدالوهاب صورا من كواليس مسلسل الكابتن على حساباته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي، وعلق عليها: كواليس الكابتن.

مسلسل الكابتن يضم عددا كبيرا من النجوم، من أبرزهم أكرم حسني، أحمد عبدالوهاب، آية سماحة، سوسن بدر، سامي مغاوري، والعمل من تأليف عمرو الدالي وإخراج معتز التوني، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي.

وفي سياق متصل، يشارك أحمد عبدالوهاب في مسلسل أشغال شقة جداً بشخصية فادي التي حققت نجاحًا كبيرًا في الجزء الأول، والعمل من بطولة هشام ماجد، أحمد عبدالوهاب، أسماء جلال، شيرين، سلوى محمد علي، وهو من تأليف وإخراج خالد دياب، وتدور أحداثه في إطار كوميدي.

وانضم أحمد عبدالوهاب لمسلسل كامل العدد 3 بطولة دينا الشربيني، شريف سلامة، إسعاد يونس، مريم الخشت، وغيرهم، وهو من إخراج خالد الحلفاوي.

ويذكر أن أحدث أعمال أحمد عبدالوهاب مسرحية حاوريني يا كيكي التي عرضت في موسم الرياض، وهي من بطولة دينا الشربيني، رانيا يوسف، هالة صدقي، أوس أوس، وهي من تأليف هاني الطمباري وإخراج بتول عرفة.

وشارك أحمد عبدالوهاب في الموسم الرمضاني 2024 بمسلسل الحشاشين، وحقق العمل نجاحًا كبيرًا، وهو من بطولة كريم عبدالعزيز، ميرنا نور الدين، فتحي عبدالوهاب، سامي الشيخ، أحمد عيد، تأليف عبد الرحيم كمال وإخراج بيتر ميمي.







