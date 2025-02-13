سماء إبراهيم تُطلق أغنية "طظ فيك" بمناسبة عيد الحب

كتبت- منال الجيوشي

تحتفي الفنانة سماء إبراهيم بعيد الحب، بإطلاق أغنيتها الجديدة "طظ فيك"، والتي ستكون متاحة على كل المنصات الموسيقية ويوتيوب مساء اليوم الخميس 13 فبراير.

سماء إبراهيم شاركت بالغناء في عدد من الأعمال المسرحية التي أخرجتها، وتجيد العزف على عدة آلات موسيقية، وتقدم تجربة غنائية مختلفة في أغنيتها "طظ فيك".

الأغنية من تأليف وألحان سماء إبراهيم، توزيع وصولو أكورديون وائل السيد، مكساج وصولو جيتار كريم حسام، ومن إنتاج "إيماء السماء"، وقام بإهداء المقدمة الصوتية للأغنية الإعلامي يوسف الحسيني.