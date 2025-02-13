إعلان

سماء إبراهيم تُطلق أغنية "طظ فيك" بمناسبة عيد الحب

03:20 م الخميس 13 فبراير 2025

الفنانة سماء إبراهيم

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتبت- منال الجيوشي
تحتفي الفنانة سماء إبراهيم بعيد الحب، بإطلاق أغنيتها الجديدة "طظ فيك"، والتي ستكون متاحة على كل المنصات الموسيقية ويوتيوب مساء اليوم الخميس 13 فبراير.

سماء إبراهيم شاركت بالغناء في عدد من الأعمال المسرحية التي أخرجتها، وتجيد العزف على عدة آلات موسيقية، وتقدم تجربة غنائية مختلفة في أغنيتها "طظ فيك".

الأغنية من تأليف وألحان سماء إبراهيم، توزيع وصولو أكورديون وائل السيد، مكساج وصولو جيتار كريم حسام، ومن إنتاج "إيماء السماء"، وقام بإهداء المقدمة الصوتية للأغنية الإعلامي يوسف الحسيني.

سماء إبراهيم عيد الحب أغنية طظ فيك
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

لماذا قفز الدولار مقابل الجنيه بشكل مفاجئ خلال تعاملات أمس؟
ملامح الحزمة الاجتماعية.. ملامح الحزمة الاجتماعية.. نسب زيادة المعاشات ومرتبات موظفي الحكومة
صور.. اصطفاف سيارات تحمل منازل متنقلة على معبر رفح لدخول قطاع غزة
فرص أمطار خلال ساعات.. الأرصاد تحذر من ظاهرة تزيد شدة البرودة