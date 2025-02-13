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أنوسة كوتة تكشف عن أجمل هدايا محمد رحيم لها في عيد الحب

02:50 م الخميس 13 فبراير 2025

رحيم و أنوسة

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كتب-مصطفى حمزة:

وجهت مدربة الأسود أنوسة كوتة، رسالة مؤثرة إلى روح زوجها الملحن الراحل محمد رحيم، بمناسبة موسم عيد الحب.

أنوسة كوتة، عبر صفحتها في موقع فيسبوك، كتبت:" الله يرحمك ياحبيبي... وكل سنة كنت بتفاجئني وتكتب قبلي ... كل عيد حب وانت في قلبي، وفي الجنة ونعيمها".

وفي إشارة إلى أغنية "أنا فيا اللي مكفيني":"وحتفضل الأغنية دي أجمل هدية عايشة بتفكرني بيك (بحبك) ".

الملحن الراحل محمد رحيم، كان قد أهدى أغنية "أنا فيا اللي مكفيني"، إلى زوجته أنوسة كوتة، في حفل زفافهم، قبل أن يقوم بطرح الكليب الخاص بمشاركة زوجته، عبر قناته في موقع يوتيوب.

ورحل الملحن محمد رحيم عن عالمنا، في نوفمبر 2024، عن عمر 45 عاما.
منشور انوسة

أنوسة كوتة محمد رحيم عيد الحب
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