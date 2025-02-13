بسبب مفاجأة ابنتها.. داليا مصطفى تتصدر تريند جوجل

أجمل عروسة في الوسط الفني.. تعليقات الجمهور على صور أروى جودة مع عريسها

كتب-مصطفى حمزة:

تصدر اسم الفنانة داليا مصطفى قوائم مؤشر البحث جوجل اليوم، بسبب أحدث ظهور لها مع ابنتها.

ونشرت الفنانة داليا مصطفى عبر حسابها الخاص في "إنستجرام" مقطعاً مصوّراً ظهرت فيها مع ابنتها سلمى حيث كشفت عن مفاجأة ابنتها لها.

وظهرت داليا في الفيديو وهي تقول: "تخيّلوا مين جايبلي ورد... سلّوما جيبالي أحلى ورد".

وكانت ردت الفنانة داليا مصطفى على سؤال أحد متابعيها حول انفصالها عن زوجها الفنان شريف سلامة، والذي جاء: "هل طلبتِ الطلاق من شريف أولاً؟".

وقالت داليا: "أنا هسألكم سؤال مبدئيًا، ده محصلش، أنا لا يمكن أطلب الطلاق من شريف. فيه ست مصرية أصيلة تفضل مع جوزها 21 سنة وتطلب منه الطلاق؟ أنا عندي منه سلمى وسليم. أنا لا يمكن أطلب الطلاق من شريف أبدًا، وأنا حتى استغربت زمايلي نفسهم بيسألوني سؤال زي ده. بقابل صحابي بيسألوني نفس السؤال، والله يا جماعة ما طلبت الطلاق من شريف، صدقوني".

وتعود شائعة انفصال الفنان شريف سلامة عن زوجته الفنانة داليا مصطفى إلى شهر أكتوبر الماضي، عندما فوجئ جمهور الفنانة داليا مصطفى بحذف الصور التي جمعتها بالفنان شريف سلامة على حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".