أجمل عروسة في الوسط الفني.. تعليقات الجمهور على صور أروى جودة مع عريسها

كتب - معتز عباس:

تفاعل الجمهور بشكل كبير مع إعلان خبر زواج الفنانة أروى جودة وكشفها عن تفاصيل الزواج وصور زوجها، ونال القرار إشادات الجمهور بالرغم من فارق السن الواضح بينهما.

وتصدر اسم الفنانة أروى جودة تريند محرك البحث "جوجل" من جديد، بعد نشرها صورًا جديدة من احتفالها بعقد قرانها على زوجها رجل الأعمال الإيطالي.

وغازلت أروى، زوجها، عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، قائلة: "أحبك دائمًا إلى الأبد"، والتني تفاعل

واحتفلت أروى مرة أخرى بنشر صورًا جديدة رفقة زوجها عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، وعلقت: "لا نهاية لها"، للتفاعل معها النجمة رانيا يوسف، وكتبت: "ربي يسعدكم".

وانهالت عليها التعليقات منم الجمهور وجاءت كالتالي:" أجمل عروسة في الوسط الفني، جميلة وجريئة، ست الحسن والجمال، شكلها بتحبه ربنا يسعدهم، الحب لا يعرف السن، طول عمرها راقية وجريئة في اختياراتها".

وكانت أروى احتفلت، بعقد قرانها يوم الاثنين 20 يناير، وشاركت صورًا من المناسبة عبر حسابها الرسمي على موقع "فيسبوك"، وكتبت: "الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، تم عقد قراني يوم 20 يناير 2025 بمن اختاره الله لي".

يذكر أن، أروى جودة عرض لها مؤخرًا مسلسل "ساعته وتاريخه" ودارت أحداثه في إطار من التشويق والإثارة حول العديد من القضايا المهمة التي شهدتها المحاكم المصرية، وتتناول الدوافع والملابسات الخاصة بهذه القضايا في أجواء درامية مثيرة، تأليف محمود عزت، إخراج عمرو سلامة.

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