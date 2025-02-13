موسم الرياض يحتفي بالموسيقار الكبير عمر خيرت في حفل فني كبير "الليلة" على "MBC مصر"

كتب- مصطفى حمزة:

تنقل شاشة "MBC مصر" "الليلة" الخميس في تمام التاسعة مساء على الهواء من مسرح بكر الشدي بالرياض الحفل الإستثنائي الذي يُقيمه موسم الرياض للإحتفاء بالموسيقار الكبير عمر خيرت ورحلته الطويلة مع الإبداع الموسيقي>

ويُقدم الموسيقار عمر خيرت خلال الحفل مُختارات مميزة من أبرز أعماله الموسيقية والتي تلاقي تجاوب كبير من الجمهور بالإضافة لعدد كبير من المُفاجآت.

ويُعرض حفل "الموسيقار عمر خيرت" على " MBCمصر2" الخميس 13 فبراير 2025 الساعة 9 مساءً.

كشف المستشار تركي آل الشيخ " رئيس هيئة الترفيه بالسعودية"، إنه حرص على الإشراف شخصيا، على حفل تكريم الموسيقار عمر خيرت، المقام على مسرح بكر الشدي، في الرياض، مساء اليوم الخميس، الموافق 13 فبراير.

المستشار تركي آل الشيخ، نشر عبر صفحته في موقع فيسبوك، صورة تجمعه و الموسيقار عمر خيرت،وكتب ،:" سنحتفل غداً الخميس بكوكب من أهم كواكب الفن العربي الموسيقار عمر خيرت … وذلك امتداداً للتكريمات الكثيرة السابقة للنجوم العرب والعالميين من كل الجنسيات … موسم الرياض و GEA تشرفوا بوضع بصمتهم الكبيرة والمؤثرة في عالم الفن والترفيه على مستوى العالم… سيخرج قلة شاذة باسطوانة مكررة عن السجادة والستارة والقوة الخشنة، و كلامهم الفارغ".

وتابع،:" رسالتي ليست لهم رسالتي للعقول المستنيرة المحترمة التي تقدر الأمور، والتي تفهم شعور الفنان عندما يحصل على تقدير معنوي ومادي وإنتاجي وإنساني كبير، و تاثير ذلك عليه وعلى اسرته وجمهوره ومحبيه … غداً عرس عمر خيرت فلنجعله سعيد، و لنستمتع بالحفل، و بالألبوم الذي سينتج كهدية له من هذا الحفل … ندرس جدياً التعاقد مع الموسيقار الكبير لعمل حفلة ترويجية لموسم الرياض في Royal Albert Hall في لندن و Carnegie Hall في نيويورك … حرصت بالاشراف شخصيا على الحفل واتمنى ان يحوز على إعجابكم … عمر خيرت بنحبك وتستاهل ".

المستشار تركي آل الشيخ، كان قد أعلن عن مفاجأت الحفل، وكتب ،:" سيقوم موسم الرياض بتسجيل الحفلة كألبوم، و سيتم إهداؤه للموسيقار الكبير عمر خيرت ليتم بيعه ونشره مع المنصات الكبرى مثل Apple Music و Spotify وغيرها ".

الموسيقار عمر خيرت، يقدم مؤلفاته ، بمشاركة اوركسترا ضخم يم مايزيد عن 130 عازف، ويتولى قيادته المايسترو العالمي Mathew Freeman، و المايسترو المصري وليد فايد.