"العوضي والسقا ومصطفى شعبان".. نجوم مسلسلات رمضان 2025 يرفعون شعار "عاد لينتقم"

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كتب-مصطفى حمزة:

مع بداية العد التنازلي، لعرض مسلسلات رمضان 2025، سيطرت لغة الإنتقام،على البروموهات الدعائية لمجموعة من أبرز الأعمال المقرر عرضها.

ومع ما حفلت به الفيديوهات الدعائية من معارك، وإثارة ، وتشويق، كان لسان حال غالبية الشخصيات التي يقدمها نجوم المسلسلات، يقول "عدت لأنتقم"، وهوما نرصده في التقرير التالي.

مصطفى شعبان

في مسلسل "حكيم باشا"، ظهر بطل العمل، النجم مصطفى شعبان، وهو يقول أكثر من جملة مثيرة عن الإنتقام.

وقال:"طول عمري ما بتديش العركة، بس لو العركة جاتلي هغير المبادئ واطلع البنادق".

و كذلك:"الطلقة اللي متموتنيش الله يكون في عون اللي ضربها"

مسلسل "حكيم باشا"، بطولة مصطفى شعبان، رياض الخولي، دينا فؤاد، سهر الصايغ، سلوى خطاب، منذر رياحنة، أحمد فؤاد سليم، سلوى عثمان، فتوح أحمد، محمد نجاتي، ميدو عادل، أحمد صيام، هاجر الشرنوبي، وهايدي رفعت، المسلسل من تأليف محمد الشواف، إخراج أحمد خالد أمين، وإنتاج شركة سينرجي.

برومو حكيم باشا



أحمد العوضي

وفي "فهد البطل"، يظهر بطل المسلسل، النجم أحمد العوضي، وهو يستعد للثأر، عقب الزج به في السجن.

وقال في البرومو الترويجي:"لو الايام اتبدلت كان زماني أنا السيد و الكل توابع"

المسلسل بطولة أحمد العوضي، أحمد عبد العزيز، ميرنا نور الدين، لوسى، عصام السقا، محمود البزاوى، يارا السكرى، صفاء الطوخى، صفوة،غادة طلعت، عزت زين، عايدة رياض، حجاج عبد العظيم، أحمد عبد الله محمود ، و تأليف محمود حمدان، و إخراج محمد عبد السلام.

برومو "فهد البطل"

"العتاولة 2"

عودة شخصية "عيسى الوزان" التي يقدمها النجم باسم سمرة، كانت من بين ملامح دعاية المسلسل، مع الإشارة إلى تجدد الصراع بينه وبين "خضر" النجم طارق لطفي، و"نصار" النجم أحمد السقا.

وظهر أحمد السقا، في البرومو، وهو يقول "بتغفلني، وعايز تموتني أنا و أخويا"

مُسلسل "العتاولة 2" بطولة أحمد السقا، طارق لطفي، باسم سمرة، زينة، فيفي عبده، نسرين أمين، مُصطفى أبو سريع، هُدي الإتربي، ثراء جبيل، مريم الجندي، أحمد كشك، مي القاضي، زينب العبد ، ومن تأليف مُصطفي جمال هاشم، وإخراج أحمد خالد موسى.

برومو "العتاولة 2"

