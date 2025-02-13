تزوج 5 مرات.. تعرف على حقيقة زواج حميد الشاعري للمرة السادسة

كتب-مصطفى حمزة:

نفى الفنان حميد الشاعري، ما تردد مؤخرا عن زواجه، ودخوله القفص الذهبي بعد عامين من الإنفصال عن زوجته.

وقال المكتب الإعلامي لحميد الشاعري في بيان صحفي، : "تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، أنباء حول زواج الفنان بعد انفصاله عن زوجته السابقة صوفيا منذ عامين، ينفي حميد الشاعري تلك الأنباء جملة وتفصيلا، ويؤكد أنه لم يتزوج ولا يعرف مصدر تلك الشائعات".

الفنان حميد الشاعري، خلال ظهوره في برنامج "حبر سري"، كان قد كشف عن دخوله تجربة الزواج 5 مرات.

وكانت تجربة الزواج الأولى للفنان حميد الشاعري، من إنجليزية، عندما كان يبلغ من العمر 17 عامًا، و تم الانفصال بعد عام.

ثاني زيجات الفنان حميد الشاعري، كانت من ابنة عمه، عندما كان عمره 19 عاما، وتم الانفصال، بسبب هروبه من ليبيا.

وكانت الزيجات الثالثة و الرابعة، من أردنيتين وانفصل عنهما، في أوقات مختلفة، قبل زواجه للمرة الخامسة من صوفيا رشاد، وكانت تحمل الجنسيات الكندية و المصرية.

الفنان حميد الشاعري، أثمرت زيجاته الخمس، عن 4 أبناء، وهم نوح،و نورا، ونبيلة، و الموزع الموسيقي نديم.

من ناحية أخرى ، كشف الفنان حميد الشاعري مؤخرا ، عن مشروع غنائي، يعد له بالتعاون مع مؤدي أغاني الراب تو وليت.