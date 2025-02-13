ياسر علي ماهر يكشف أسرار مسيرته الفنية في برنامج "واحد من الناس"

كتبت- منال الجيوشي

يحل الفنان ياسر علي ماهر، ضيفا على برنامج "واحد من الناس"، في العاشرة مساء الإثنين المقبل على شاشة الحياة

ويكشف ياسر على ماهر للإعلامي عمرو الليثي، أسرار خاصة وانفرادات لأول مرة عن مسيرته الفنية، وعلاقته بالزعيم عادل امام ومشاركته في عدد من الأفلام معه، ورأيه في محمد رمضان ولقب "نمبر وان "

كما يتحدث عن علاقته بالراحلين مصطفى فهمي ونبيل الحلفاوي والذي كان معه في لحظاته الأخيرة، كما يتحدث عن علاقته بوالده الكاتب محمد علي ماهر والذي أطلق عليه "مايسترو الدراما الإذاعية"

يذاع برنامج "واحد من الناس" في العاشرة مساء الإثنين المقبل عبر شاشة قناة الحياة