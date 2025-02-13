"الوقت في بعدك واقف مابيمشيش".. دنيا عبد العزيز تستعيد ذكرى وفاة والدتها بكلمات مؤثرة

كتب - معتز عباس

استعدادات الفنانة دنيا عبدالعزيز ذكرى وفاة والدتها، التي توفيت في أبريل عام 2020، بعد صراع مع المرض.

ونشرت دنيا صورة تجمعها بوالدتها عبر حسابها الرسمي بموقع انستجرام، وعلقت عليها بكلمات مؤثرة: "وكأن الوقت في بعدك واقف مابيمشيش، 58 شهر حبيبة العمر".

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وتشارك دنيا عبدالعزيز، في رمضان 2025، بمسلسل "المداح أسطورة العهد" بطولة حمادة هلال، غادة عادل، خالد الصاوي، هبة مجدي، أحمد بدير، يسرا اللوزي، خالد سرحان، تأليف أمين جمال، وليد أبو المجد، شريف يسري وإخراج أحمد سمير فرج.

ويشهد الموسم الجديد من مسلسل "المداح 5" مواصلة الأحداث بإيقاع مختلف ومشوق عندما يعود بطل المداح "صابر" للحياة من جديد بمعجزة إلهية، ليجد أصحاب النور من الجن العلوي في انتظاره، ليخبروا صابر بمهمته الجديدة وهي القضاء على بنات إبليس: ست الحسن، بلقيس، فحيح، اللاتي ظهرن واجتمعن لمهمة ستعود بأمور كارثية على البشرية.

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