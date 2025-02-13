استعددًا لإحياء حفل تكريم مسيرته الفنية.. تركي آل الشيخ يستقبل عمر خيرت في الرياض

كتب - معتز عباس:

استقبل المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه، بالمملكة العربية السعودية، المايسترو والموسيقار الكبير عمر خيرت، وذلك لإحياء حفلًا موسيقيًا تكريمًا لمشواره الفني، غدًا الخميس، على مسرح بكر الشدي، في الرياض.

ونشر تركي، صورة مع عمر خيرت، عبر حسابه الرسمي بموقع "فيسبوك"، وكتب: "سعيد بمقابلة المايسترو الكبير عمر خيرت والمايسترو ماثيو فريمان، والمايسترو وليد فايد وعازف الكمان العالمى مكسيم فينجيروف".

وأضاف: "أطلعت منهم على الاستعدادات للحفل الكبير يوم غدً".

يحمل الحفل عنوان "أمسية موسيقية استثنائية في ليلة تكريم ضخمة"، ويُقام تحت رعاية المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه.

الموسيقار عمر خيرت، يقدم مؤلفاته بمشاركة أوركسترا ضخم، ويتولى قيادته المايسترو العالمي Matthew Freeman، والمايسترو المصري وليد فايد.

الحفل، المقرر بثه عبر قنوات mbc، والمنصات الرقمية، يشهد تقديم باقة من أشهر مؤلفات الموسيقار عمرخيرت، التي قدمها على مدار مشواره الفني الممتد، ومن بينها: افتتاحية مصرية، غوايش، ضمير أبلة حكمت، ليلة القبض على فاطمة، وجه القمر، اللقاء الثاني، حنين، البخيل وأنا، الأيام، العرافة والعطور الساحرة، قضية عم أحمد، صابر يا عم صابر، زى الهوا، امرأة عصرية، خلي بالك من عقلك.

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